В британском парламенте разведка разоблачила агента Китая

Как выяснилось, британские политики получали щедрые "пожертвования" от агента.

Британская контрразведка МИ5 сообщила, что тайный агент Китая проник в парламент, чтобы вмешаться в политику Великобритании.

Об этом информирует ІTV. Новости.

Агентом называют Кристин Чинг Куй Ли, работавшую в Департаменте работы Объединенного фронта (UFWD) Коммунистической партии Китая. По сообщениям разведки, шпионка установила контакты с нынешними и потенциальными депутатами. Она предоставляла "пожертвования" политикам, а финансирование поступало от граждан Китая и Гонконга.

"МИ-5 связалась со спикером, и она сейчас предупреждает членов парламента, что здесь в парламенте работает агент китайского правительства, чтобы взорвать процессы", — заявил депутат-консерватор и бывший лидер партии Иен Дункан Смит.

Он сказал, что это "вызывает серьезную обеспокоенность" и призвал депортировать Ли.

"Я также хотел напомнить коллегам об их обязанностях проверять источник любого спонсорского пожертвования, которое они получают, чтобы выяснить, поступает ли он из разрешенного источника, и регистрировать источник пожертвований или докладывать избирательной комиссии в случае необходимости", — подытожил он.

Напомним, что Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ.

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