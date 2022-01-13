В Германии разрешили делать бустерные COVID-прививки детям с 12 лет

В Германии разрешили делать бустерные COVID-прививки детям с 12 лет

В Германии бустерную прививку сделали 45% граждан.

В Германии одобрили бустерные прививки против коронавируса для подростков в возрасте с 12 до 17 лет.

Об этом сообщает Институт имени Роберта Коха.

Вводить бустерные прививки несовершеннолетним решили из-за увеличения количества случаев заражения "Омикроном". Третью дозу следует вводить не ранее, чем через три месяца после последней прививки.

"Текущая ситуация с резко возросшим числом случаев SARS-CoV-2 из-за варианта "Омикрон" и опасениями последствий для системы здравоохранения в Германии делают необходимым расширение кампании вакцинации", - говорится в релизе.

В Германии по состоянию на сегодняшний день две дозы вакцины получили 60,1 млн. человек (72%). Бустерную прививку сделали 37 млн (45%). Впрочем, за последние сутки в стране было зарегистрировано рекордные 80 430 случаев COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Ранее сообщалось, что в Израиле будут вакцинированы против COVID-19 младенцев.

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