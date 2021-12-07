В Испании одобрили COVID-вакцинацию для детей от 5 до 11 лет

В Испании одобрили COVID-вакцинацию для детей от 5 до 11 лет

Детей будут прививать Pfizer.

Испания приняла решение о начале вакцинации COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на испанские органы здоровья.

Отмечается, что решение приняла Комиссия по вопросам общественного здоровья. Это стало возможным после того, как американский препарат Pfizer для этой группы населения подтвердил Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Прививать детей начнут с 15 декабря. За два дня до этого страна получит первые партии вакцины, которые будут разделены между общинами. Планируется, что к январю 2022 года Испания будет иметь 3,2 млн доз препарата. Этого количества достаточно, чтобы сделать первую прививку всем детям, возраст которых от 5 до 11 лет. Вторую дозу предложат через восемь недель.

Следует заметить, что дети до 12 лет были единственной возрастной группой, которые не прививались от коронавируса в Испании. К слову, она имеет самый высокий уровень заболеваемости: 412 случаев на 100 тыс. жителей. Это почти вдвое превышает средний показатель по Испании: он составил 248 на 100 тыс.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский Союз обсудить вопрос обязательной вакцинации против коронавируса для всех граждан, за исключением людей с противопоказаниями. Исключением станут люди, имеющие особые условия здоровья, которые не позволяют прививаться.

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