В Австралии одобрили COVID-вакцину Pfizer для детей от 5 до 8 лет

В Австралии одобрили COVID-вакцину Pfizer для детей от 5 до 8 лет

Вакцинация 2,3 миллионов австралийских детей начнется 10 января.

В Австралии в воскресенье, 5 декабря, одобрили прививание детей от 5 до 11 лет вакциной от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с ее немецким партнером BioNTech.

Об этом со ссылкой на австралийского министра здравоохранения Грега Ханта сообщает AFP.

Отмечается, что соответствующие регулирующие органы страны дали предварительное разрешение на использование препарата в отношении детей младшего возраста, опираясь на аналогичные решения, принятые в Европейском Союзе, США, Израиле и Канаде.

По словам Ханта, вакцинация 2,3 миллиона австралийских детей начнется 10 января при условии одобрения национального консультативного органа иммунизации.

"Ее (вакцину. – Ред.) рекомендуют детям по всей Австралии, – указал глава австралийского ведомства. – Она предназначена для обеспечения безопасности наших детей, безопасности наших семей, безопасности всех австралийцев".

В то же время дети от 5 до 11 лет получат меньшую дозу вакцины, чем пациенты от 12 лет и старше. Глава Австралийской администрации лекарственных средств Джон Скерритт отметил, что уверен как в эффективности, так и в безопасности препарата, который, по его словам, "прошёл большие клинические испытания".

Почти 93% австралийцев от 16 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 88% населения считаются полностью привитыми. В октябре в стране также одобрили дополнительные дозы, получать которые рекомендуют через шесть месяцев после полной вакцинации.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.