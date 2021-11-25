В ЕС разрешили прививать от коронавируса вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет

В ЕС разрешили прививать от коронавируса вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет

Доза вакцины Comirnaty для детей от 5 до 11 лет будет ниже, чем для детей от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг).

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщается на сайте ЕМА.

"Как и в старшей возрастной группе, это делается в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели", — говорится в сообщении.

По данным ЭМА, предварительно были проведены исследования с участием 2 тыс. детей в возрасте 5-11 лет. Они показали эффективность вакцины на 90,7% в предотвращении симптоматического COVID-19. Среди возможных побочных эффектов у детей от 5 до 11 лет называют боли в месте инъекции, усталость, головную боль, покраснение и отек в месте инъекции, боли в мышцах и озноб. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации, уверили в EMA.

Таким образом, Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) пришел к выводу, что преимущества Comirnaty у детей в возрасте от 5 до 11 лет преобладают над рисками, особенно для тех, у кого есть заболевания, повышающие риск тяжелого течения COVID-19. Теперь CHMP направит свою рекомендацию Европейской комиссии, которая выдаст окончательное решение.

Напомним, ранее в ВОЗ отметили, что побороть коронавирус и выйти из пандемии миру позволит вакцинация против COVID-19. В частности, к концу текущего года должно быть привито 40% населения для формирования коллективного иммунитета, к лету 2022 года – 70%.

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