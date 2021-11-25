У ЄС дозволили щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer дітей віком від 5 років

У ЄС дозволили щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer дітей віком від 5 років

Доза вакцини Comirnaty для дітей віком від 5 до 11 років буде нижчою, ніж для дітей від 12 років (10 мкг порівняно з 30 мкг).

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розширити застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляється на сайті ЕМА.

"Як і в старшій віковій групі, це робиться у вигляді двох ін'єкцій у м’язи плеча з інтервалом три тижні", - йдеться в повідомленні.

За даними ЕМА, попередньо були проведені дослідження за участю 2 тис. дітей віком 5-11 років. Вони показали ефективність вакцини на 90,7% у запобіганні симптоматичного COVID-19. Серед можливих побічних ефектів у дітей віком від 5 до 11 років називають біль у місці ін'єкції, втому, головний біль, почервоніння та набряк у місці ін'єкції, біль у м'язах та озноб. Ці ефекти зазвичай легкі або помірні та покращуються протягом кількох днів після вакцинації, запевнили в ЕМА.

Таким чином Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) дійшов висновку, що переваги Comirnaty у дітей віком від 5 до 11 років переважають ризики, особливо для тих, у кого є захворювання, що підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19. Тепер CHMP надішле свою рекомендацію Європейській комісії, яка видасть остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ зазначили, що побороти коронавірус і вийти з пандемії світу дозволить вакцинація проти COVID-19. Зокрема, до кінця поточного року року має бути щеплено 40% населення для формування колективного імунітету, до літа 2022 року – 70%.

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