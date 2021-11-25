"30 запитань президенту: Зеленський проведе ще один пресмарафон

Пресмарафон розпочнеться завтра о 12.00 і триватиме три години.

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада проведе пресмарафон, який буде присвячений екватору його каденції на посаді глави держави. На подію у зв’язку з пандемію запрошено лише 30 журналістів із провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Пресмарафон має назву "30 запитань президенту України" і розпочнеться він о 12:00. Триватиме захід три години і транслюватиметься онлайн на офіційній сторінці президента у Facebook та на провідних українських телеканалах.

"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - повідомили на Банковій.

Як уточнюється, під час розмови президента з журналістами будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на Донбасі та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. У пресслужбі президента кажуть, що такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запланував оголосити щорічне послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року.

Як повідомлялося, під час пресконференції після першого року президентства Володимир Зеленський визнав, що за перший рік президентства його найбільше розчарували люди, але він не виключає другого терміну свого президентства.

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