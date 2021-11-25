"30 вопросов президенту: Зеленский проведет еще один пресс-марафон

Пресс-марафон начнется завтра в 12.00 и продлится три часа.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции на посту главы государства. На событие в связи с пандемией приглашены только 30 журналистов из ведущих всеукраинских и международных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-марафон называется "30 вопросов президенту Украины" и начнется он в 12:00. Мероприятие продлится три часа и будет транслироваться онлайн на официальной странице президента в Facebook и на ведущих украинских телеканалах.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих прессмарафонов, к участию в нынешнем мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых сможет поставить главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", — сообщили на Банковой.

Как уточняется, в ходе беседы президента с журналистами будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на Донбассе и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д. В пресс-службе президента говорят, что такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал объявить ежегодное послание Верховной Раде 1 декабря 2021 года.

Как сообщалось, во время пресс-конференции после первого года президентства Владимир Зеленский признал, что за первый год президентства его больше всего разочаровали люди, но он не исключает второго срока своего президентства.

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