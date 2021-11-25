Моторошна аварія з понад 40 загиблими у Болгарії: слідчі назвали основну причину ДТП

Пасажири загинули від задухи в автобусі.

Болгарські слідчі повідомили у четвер найбільш ймовірну причину моторошної аварії, в якій загинули понад 40 людей. За їхніми даними, ДТП трапилася через людську помилку.

Про це з посиланням на слідство повідомляє Reuters.

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"Поки що головною і основною версією є людська помилка", - заявив голова Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов та додав, розтин показує, що всі постраждалі померли в основному від диму, якого надихалися під час пожежі, а не від отриманих травм у ДТП.

За його словами, болгарські слідчі виключили терористичний акт або те, що додаткові ємності з паливом в автобусі з туристами могли спричинити пожежу. Вони також встановили, що вибуху не було. Наразі правоохоронці встановлюють, чи могли погана розмітка смуги, відсутність належних знаків і світловідбивачів, а також погана організація дорожнього руху спричинити аварію.

Голова Національної слідчої служби Болгарії розповів, спочатку автобус врізався в бар’єр з правого боку, знісши його, а потім повернув ліворуч, перш ніж зупинитися перед бар’єром, який відокремлює смуги. За словами свідків ДТП, після першого удару автобус загорівся та швидко наповнився димом. Через вогонь та дим з перших дверей ніхто не міг вийти. Усі зібралися перед задніми дверима, але вони були заблоковані бар’єром.

Нагадаємо, в Болгарії близько другої години ночі пасажирський автобус з номерами Північної Македонії врізався в огорожу і миттєво спалахнув. У моторошній аварії загинули, за попередніми даними, 45 людей, з них 12 дітей.