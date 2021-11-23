Моторошна аварія у Болгарія стала найсмертельнішою в Європі за десятиліття

Моторошна аварія у Болгарія стала найсмертельнішою в Європі за десятиліття

Пасажири поверталися з туристичної поїздки зі Стамбула.

Страшна аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої, за попередніми даними, загинуло 45 людей, стала найбільшою ДТП в Європі за кількістю жертв за останні 10 років.

Про це пише БГНЕС.

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Востаннє аварія з подібною кількістю жертв сталася у 2015 році у Франції. Тоді внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 43 особи. Також ще одна масштабна аварія сталася нещодавно в Португалії. Там 29 туристів з Німеччині загинули внаслідок аварії автобуса на гірському острові Мадейра.

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, більшість загиблих мандрівників - етнічні албанці, жителі македонського Скоп'є, які поверталася з туристичної поїздки зі Стамбула. З палаючого автобусу змогли вибратися лише семеро - двоє жінок і п'ятеро чоловіків, яких з травмами і опіками доправили до лікарні. Наразі їхнім життям нічого не загрожує.

За даними поліції, аварія могла статися через кілька причин:

погану погоду і слизьку через дощ дорогу,

технічну несправність,

водій міг заснути за кермом - і саме тому автобус врізався в огородження.

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