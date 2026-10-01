ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
1 хв

"Повинні почати говорити з РФ": прем’єр Болгарії зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

Румен Радев виступив із критикою європейської стратегії підтримки Києва, а також закликав відновити прямий діалог із Москвою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Румен Радев

Румен Радев / © Associated Press

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев розкритикував продовження постачання озброєнь і боєприпасів Україні, назвавши їх стратегією «миру через силу», що не відбулася.

Про це повідомляє Euronews.

«Є межа простого передавання зброї та підтримки, тому що остаточна архітектура світу буде сформована дипломатією, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше прислухатись один до одного, відкривати канали спілкування. Проблема в тому, що ніхто не порушує питання про ядерний ризик. Чи існує він? Можливо, ні, я не знаю, але це ризик», — сказав Радев.

Радев також закликав європейських лідерів задуматися, до чого може призвести подальша ескалація.

«Існує ядерний козир. Ми маємо враховувати це. Ми не можемо заплющувати очі на те, що на нашому континенті є ядерна зброя, що ядерні боєзаряди пребувають в арсеналі Росії. І це частина розрахунку у цій грі», — додав прем’єр Болгарії.

Нагадаємо, Болгарія відмовилася від участі в роботі «коаліції охочих» щодо підтримки України в захисті від російської агресії. Прем’єр Румен Радєв заявив, що вирішення війни в Україні нібито полягає «не в її затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка покладе край ескалації».

Прем’єр країни також заявив, що Болгарія наполягла на певних винятках із 21-го пакету антиросійських санкцій для «власних національних інтересів».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie