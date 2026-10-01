"Повинні почати говорити з РФ": прем’єр Болгарії зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

Румен Радев / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев розкритикував продовження постачання озброєнь і боєприпасів Україні, назвавши їх стратегією «миру через силу», що не відбулася.

Про це повідомляє Euronews.

Реклама

«Є межа простого передавання зброї та підтримки, тому що остаточна архітектура світу буде сформована дипломатією, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше прислухатись один до одного, відкривати канали спілкування. Проблема в тому, що ніхто не порушує питання про ядерний ризик. Чи існує він? Можливо, ні, я не знаю, але це ризик», — сказав Радев.

Реклама

Радев також закликав європейських лідерів задуматися, до чого може призвести подальша ескалація.

«Існує ядерний козир. Ми маємо враховувати це. Ми не можемо заплющувати очі на те, що на нашому континенті є ядерна зброя, що ядерні боєзаряди пребувають в арсеналі Росії. І це частина розрахунку у цій грі», — додав прем’єр Болгарії.

Нагадаємо, Болгарія відмовилася від участі в роботі «коаліції охочих» щодо підтримки України в захисті від російської агресії. Прем’єр Румен Радєв заявив, що вирішення війни в Україні нібито полягає «не в її затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка покладе край ескалації».

Прем’єр країни також заявив, що Болгарія наполягла на певних винятках із 21-го пакету антиросійських санкцій для «власних національних інтересів».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів