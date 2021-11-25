Евакуація людей, густий дим та постраждалі: у Дніпрі згорів дах багатоповерхівки (фото)

Евакуація людей, густий дим та постраждалі: у Дніпрі згорів дах багатоповерхівки (фото)

Що саме спричинило виникнення вогню, зараз невідомо.

У Дніпрі вдень 25 листопада сталася масштабна пожежа: горів дах багатоповерхівки. Внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, пожежа сталася в одній із багатоповерхівок, що на Слобожанському проспекті. За словами місцевих мешканців, перед тим, як з'явилося полум'я, вони почули вибух.

11 мешканців будинку, зокрема троє дітей, за допомогою сходів евакуювали рятувальники. Вогонь поширився на площу 200 "квадратів". Дим від пожежі було видно з різних куточків міста.

“У результаті пожежі одна людина отримала травми та була госпіталізована до лікарні. До гасіння залучалися 30 осіб та сім одиниць техніки ДСНС”, — підкреслили у ДСНС України.

Що саме спричинило виникнення вогню, зараз невідомо. В обставинах розбиратимуться правоохоронці.

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