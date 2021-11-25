У Тернополі продають замуровану квартиру: яка вартість нерухомості

Житлова площа з'єднана з двома іншими квартирами.

У Тернополі за 23 тисячі доларів продають квартиру, вхід до якої замурований. У приміщенні дві кімнати, загальна площа яких перевищує 51 "квадрат".

Про це пише видання "Файне місто".

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На аукціон виставили помешкання на вулиці Валова. Вона об'єднана із двома іншими квартирами. Водночас вхід до неї замурований.

За словами колишнього власника, об'єкти нерухомості на момент укладання цього договору нікому не відчужені та не є предметом податкової застави.

“Придбане на аукціоні майно передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни, про що складається акт про придбання майна на аукціоні, якій підписується продавцем та покупцем не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни. Переможцю аукціону податкова накладна не видається”, — йдеться в описі лота.

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