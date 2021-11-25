Діяла в інтересах РФ: у Херсоні заблокували роботу ботоферми

Діяла в інтересах РФ: у Херсоні заблокували роботу ботоферми

Правоохоронці допитують затриманих.

У Херсоні правоохоронці виявили ботоферму, яка працювала на РФ з метою дезінформації українців.

Про це повідомила пресслужба офісу Генерального прокурора України.

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Ботоферму організували місцеві жителі, а спеціальне обладнання встановили у власних квартирах.

За даними слідства, було створено понад 20 тисяч фейкових акаунтів. З них розсилалися анонімні повідомлення про мінування та поширювалась дезінформація. Діяти ботоферма почала у 2019 році. Оплату її організатори отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тисячі sim-карток.

Наразі проводяться відповідні судові експертизи, правоохоронці допитують затриманих та намагаються встановити всіх причетних до діяльності ботоферми.

Нагадаємо, у Хмельницькому СБУ викрила чотирьох місцевих жителів, котрі створили ботоферму з метою підтримки терористичних "Л/ДНР" та дискредитації вакцинації в Україні.

А раніше кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.

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