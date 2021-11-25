Действовала в интересах РФ: в Херсоне заблокировали работу ботофермы

Действовала в интересах РФ: в Херсоне заблокировали работу ботофермы

Правоохранители допрашивают задержанных.

В Херсоне правоохранители обнаружили ботоферму, работавшую на РФ с целью дезинформации украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Генерального прокурора Украины.

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Ботоферму организовали местные жители, а специальное оборудование было установлено в собственных квартирах.

По данным следствия, было создано более 20 тысяч фейковых аккаунтов. Из них рассылались анонимные сообщения о минировании и распространялась дезинформация. Действовать ботоферма начала в 2019 году. Оплату ее организаторы получали через запретные российские платежные системы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3 тысяч sim-карт.

Проводятся соответствующие судебные экспертизы, правоохранители допрашивают задержанных и пытаются установить всех причастных к деятельности ботофермы.

Напомним, в Хмельницком СБУ разоблачила четырех местных жителей, создавших ботоферму с целью поддержки террористических "Л/ДНР" и дискредитации вакцинации в Украине.

А ранее киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Враждебная интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом по проведению Крымской платформы.

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