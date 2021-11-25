Экс-жена Виктора Павлика обратилась к его нынешней избраннице: "Ты наглая тварь"

Женщины исполнителя снова публично поссорились.

Между экс-женой певца Виктора Павлика Лорой Созаевой и нынешней избранницей артиста Екатериной Репяховой снова возник конфликт.

А предшествовал ссоре женщин сегодняшний пост Репяховой о том, что "ее хотят уничтожить". Мол, кто-то несколько дней подряд атакует рекламодателей Екатерины ботами.

"Меня хотят уничтожить. Меня, мою блоггерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов. Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Кроме одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор!" – написала Репяхова в Instagram, намекнув на Созаеву.

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В свою очередь, женщина молчать не стала и записала видеоответ нынешней жене Павлика.

"Ты шесть лет назад увела моего мужа, он не хотел уходить. Он же это тебе говорил? Но ты настояла. Дело не в этом, это правильно что он ушел. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе", — начала Лариса.

Она обвинила Екатерину в том, что она говорит много лжи и до сих пор ревнует Павлика к ней. По словам Созаевой, Репьяхова запрещает певцу с ней разговаривать, переписываться и видеться.

"У тебя истерика всякий раз, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое. Ты мне не нужна", — сказала Созаева.

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