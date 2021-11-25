Спутал порошок со спреем: Песков объяснил "эксперимент" Путина с ревакцинацией

У Путина оправдались по поводу его слов об употреблении "порошка-вакцины".

Президент РФ Владимир Путин получил вакцину в форме назального спрея от коронавируса, которую почему-то назвал "порошком", на самом деле она – в жидкой форме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

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"Президент имел в виду, поскольку это был шприц, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация... Ему сделали и бустерный укол "Спутник Лайт", затем через сутки ему сделали вакцинацию этой назальной вакциной", — объяснил Песков.

Спикер Путина добавил, что это жидкость, "распыляющаяся и вдыхаемая человеком".

"Однозначно речь шла о жидкости. Он же сказал, что прыснули шприцем. Вы же не можете порошок впрыснуть шприцем", — уточнил он.

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. А два дня спустя он уточнил, что ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной, вторую дозу которой принял в виде порошка через нос.