Спутал порошок со спреем: Песков объяснил "эксперимент" Путина с ревакцинацией

У Путина оправдались по поводу его слов об употреблении "порошка-вакцины".
Президент РФ Владимир Путин получил вакцину в форме назального спрея от коронавируса, которую почему-то назвал "порошком", на самом деле она – в жидкой форме.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
"Президент имел в виду, поскольку это был шприц, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация... Ему сделали и бустерный укол "Спутник Лайт", затем через сутки ему сделали вакцинацию этой назальной вакциной", — объяснил Песков.
Спикер Путина добавил, что это жидкость, "распыляющаяся и вдыхаемая человеком".
"Однозначно речь шла о жидкости. Он же сказал, что прыснули шприцем. Вы же не можете порошок впрыснуть шприцем", — уточнил он.
Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. А два дня спустя он уточнил, что ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной, вторую дозу которой принял в виде порошка через нос.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.