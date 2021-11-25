Виктор Павлик впервые вмешался в скандал между экс-женой и Репяховой

У певца лопнуло терпение.

Украинский певец Виктор Павлик не выдержал скандалов между бывшей женой Лорой Созаевой и нынешней любимой Катей Репяховой.

После очередной публичной ссоры женщин в артиста лопнуло терпение и он впервые высказался на эту тему.

Так, на странице в Instagram звезда написал, не любит все эти разборки и ему очень досадно, что в очередной раз это случается с его семьей.

"Я долго молчал... Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, все, что от меня зависело. А иногда даже против воли моей нынешней жены. Но!!! Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил. Так бывает, наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого!" – заявил исполнитель.

Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Виктор подчеркнул, что не сожалеет ни о чем, добавив, что Катя подарила ему вторую жизнь.

"Но сейчас не об этом. Я, тебе, Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", – сообщил он.

Судя по этому, знаменитость решил оставить квартиру Созаевой и не делить имущество. Также исполнитель отключил возможность комментировать пост. Поэтому, что думают его поклонники, пока неизвестно.

Заметим, сегодня Екатерина Репяхова опубликовала пост, где сообщила, что кто-то несколько дней атакует ее рекламодателей ботами. Катя намекнула на Лору. В ответ Созаева молчать не стала и записала ролик, где назвала нынешнюю жену бывшего "наглой тварью".

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