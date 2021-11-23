Дзидзьо впервые признался, изменял ли SLAVIA с Цыбульской: "Она об этом знала"

Артист откровенно заговорил о своем разводе.

Украинский музыкант и актер Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, впервые откровенно прокомментировал свой развод с певицей SLAVIA.

В программе "Звездный путь" артист признался, что именно он был инициатором развода. А сделал это, говорит, потому что они были со Славой очень разные:

"Больше всего мне прилетело, что я был первым, кто развязал этот мешок. Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они себе двое придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто неправ, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в эту дверь домой круглую", — объяснил Дзидзьо.

SLAVIA и Дидзьо / instagram.com/slavia_official

Он также рассказал, что мог признаться в том, что развелся и раньше, однако боялся осуждения людей.

"Я знал, что у меня так было. Я мог это сделать скорее, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так, хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?" – поделился исполнитель.

В то же время Дзидзьо объяснил, что они со Славой жили разной жизнью и просто мучили друг друга.

"А то, что дома понимания нет, а то, что я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой. Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Что это неправильно жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу и ей испортить жизнь", — сказал Дзидзьо.

SLAVIA показала квартиру, в которой раньше жила с Дзидзё / instagram.com/slavia_official

Кроме того, Хома прокомментировал и то, что в своих интервью Слава неоднократно намекала на измены со стороны артиста. Более того, мол муж вскочил в гречку с певицей Олей Цыбульской:

"Я согнул голову и промолчал этот весь момент. Я так же понял, как это так — любили, потом уже распинают. Делятся, как я так могу быть абьюзер, засранец, предатель. Я даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было и Слава это прекрасно знала", – заверил Дзидзьо.

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