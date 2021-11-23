В Минфине надеются получить еще несколько траншей кредита от МВФ

В Минфине надеются получить еще несколько траншей кредита от МВФ

Денежные средства, которые рассчитывают получить от МВФ, уже заложены в госбюджет-2022.

В Министерстве финансов надеются на положительные переговоры, благодаря которым Украина сможет рассчитывать еще на несколько траншей кредита МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проекте госбюджета.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, в Минфине до июня 2020 запланировано еще несколько пересмотров программы от МВФ. "Мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи", – рассказал Марченко.

Министр финансов подчеркнул, что при подготовке к госбюджету на 2022 год закладывали средства от МВФ.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд. долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн дол. В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ по пересмотру программы stand-by, однако она не приняла решения о пересмотре программы. На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о первом пересмотре программы. 23 ноября МВФ согласовал выделение Украине транша в 700 млн. дол.

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