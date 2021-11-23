В Польше заявили об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь

В Польше заявили об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь

По словам польского премьера, это произошло благодаря "скоординированному дипломатическому наступлению Варшавы".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об уменьшении потока нелегальных мигрантов в Беларусь.

Об этом информирует польское издание PAP.

По его словам, это произошло благодаря "скоординированному дипломатическому наступлению Польши".

Моравецкий сообщил, что благодаря переговорам с иракским премьер-министром, с властями автономных регионов Курдистана, Турцией и Узбекистаном, по состоянию на сегодняшний день поток новых мигрантов в Беларусь намного меньше, чем раньше.

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"Это первый шаг к разрядке кризиса, вызванного Беларусью", — считает польский премьер.

Он убежден, что Александр Лукашенко создал политический кризис для давления на Европейский союз.

"Это политический кризис, в котором люди используют контрабандисты, мафия, в сотрудничестве с режимом Александра Лукашенко, чтобы создать элемент давления на ЕС и элемент хаоса, который, по мнению Лукашенко, лучше всего будет служить его целям", — подытожил Моравецкий.

Как сообщает DW, 22 ноября из Минска в свои страны вернулись 118 мигрантов. Сегодня из минского аэропорта должны были отправить еще одну группу мигрантов. Однако, отмечается, что это не те люди, которые находятся на польско-белорусской границе.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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