На оккупированном Донбассе готовили молодых "амазонок" для боевиков: фото

На оккупированном Донбассе готовили молодых "амазонок" для боевиков: фото

В "военно-патриотическом клубе" проходили обучение преимущественно девушки, которые должны были пополнить террористические группировки "ДНР".

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки", который действует на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в этом учреждении массово готовили подростков для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР".

"Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обучение в клубе с соответствующим названием проходили в основном девушки. Здесь они занимались строевой, физической, тактической и огневой подготовкой. "Амазонки" носили военную форму, имели "звания".

Фото: СБУ

"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору ", — отметили в СБУ.

Во время досудебного следствия было также установлено, что со своими воспитанницами руководитель клуба проводил идеологическую работу, навязывая идеи отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдобразования "независимым государством".

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По материалам СБ Украины, организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч.3 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя этого заведения, который объявлен в розыск.

Напомним, в Ивано-Франковской области действовала мощная ботоферма, которая выполняла задачи заказчиков из России. Злоумышленники в основном работали в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

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