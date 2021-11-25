Вивезли помирати на кладовище: під Луцьком жорстоко побили таксиста

Чоловік зміг покликати на допомогу.

У Луцькому районі група молодиків побила таксиста. Після цього вони забрали його речі, а чоловіка вивезли на кладовище і там залишила.

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Про це повідомляє "Конкурент".

Учора, 24 листопада, у Ківерцях група невідомих побила таксиста палицею до непритомності. Після чого вони заволоділи його речами і відвезли на кладовище помирати.

На щастя, чоловік зміг покликати на допомогу.

На місце подіїприїхала швидка, яка доставила потерпілого у важкому стані до Луцької міської клінічної лікарні. В побитого чоловіка попередньо діагностували політравму.

Нагадаємо, що у Донецькій області 16-річний та 18-річний хлопці жорстоко вбили свого 44-річного знайомого. Також підлітки розправились із 52-річним чоловіком, який став випадковим свідком. За це їм загрожує довічне позбавлення волі.

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