У Миколаєві водійка тролейбуса побила вагітну через порвані гроші

Хуліганку оштрафували на 850 гривень.
У Миколаєві співробітниця КП “Миколаївелектротранс”, декілька разів вдарила вагітну пасажирку тролейбуса №6. Конфлікт трапився через порвані гроші.
Про це свідчить вирок суду від 17 листопада.
Як стало відомо, жінка із сином зайшла до тролейбуса №6 на зупинці “Млинна”. Водійка обурилася через те, що жінка нібито дала їй для оплати проїзду порвані гроші. Вона почала нецензурно висловлюватись, після чого пасажирка змінила 5 гривень на 50.
Проте водійка продовжила поводитися агресивно — вона кинула здачу жінці в обличчя. Талон на проїзд впав у кабіну водія, пасажирка переступила поріг, щоб його забрати. Водійка зупинила тролейбус не на зупинці, відчинила передні двері, вийшла з кабіни і почала тягнути жінку за куртку, виштовхуючи із салону.
Потерпіла почала кричати, що вагітна, але водійка двічі вдарила її у ліве плеча і один раз у живіт.
Після цього постраждала через погане самопочуття звернулася до гінеколога. Черговий лікар дав свідчення, що до відділення жінка надійшла з терміном вагітності 11-12 тижнів із загрозою викидня.
Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 “Умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю без тілесних ушкоджень”.
Водійка своєї провини не визнала і заявила, що постраждала вигадала інцидент. Центральний районний суд призначив їй покарання у вигляді штрафу 850 гривень.
Нагадаємо, раніше Мережу розчулив вчинок водія з-під Рівного, який відмовився брати гроші від бабусі.
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