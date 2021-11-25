П'ятниця буде вітряною: прогноз погоди в Україні на 26 листопада

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

У п'ятницю, 26 листопада, в Україні буде переважно суха погода, опади можливі лише у західних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише на Закарпатті, Львівщині та Волині вдень невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 12° тепла, у більшості районів Лівобережжя вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 26 листопада очікується мінливо хмарна та суха погода. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко прогнозує завтра вітряну погоду.

"П'ятниця в Україні буде вітряною. Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду... У Києві завтра опади малоймовірні. Вітер передбачається сильним, тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає і носиться", - написала вона на своїй сторінці у Facebook та додала, що вихідними в країні пройдуть періодичні дощі, буде тепло, але також вітряно.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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