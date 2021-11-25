День ангела 26 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 26 листопада святкують: Герман та Іван.

Чоловічі іменини

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманське походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

Читайте також:

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

Читайте також: