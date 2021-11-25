Вывезли умирать на кладбище: под Луцком жестоко избили таксиста

Мужчина смог позвать на помощь.
В Луцком районе группа молодых людей избила таксиста. После этого они забрали его вещи, а мужчину вывезли на кладбище и там оставили.
Об этом сообщает "Конкурент".
Вчера, 24 ноября, в Киверцах группа неизвестных избила таксиста палкой до обморочного состояния. После чего они завладели его вещами и увезли на кладбище умирать.
К счастью, мужчина смог позвать на помощь.
На место происшествия приехала скорая, которая доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в Луцкую городскую клиническую больницу. У избитого мужчины предварительно диагностировали политравму.
Напомним, что в Донецкой области 16-летний и 18-летний ребята жестоко убили своего 44-летнего знакомого. Также подростки расправились с 52-летним мужчиной, который стал случайным свидетелем. За это им грозит пожизненное лишение свободы.
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