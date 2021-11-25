МВФ считает преждевременным введение накопительной пенсии в Украине

В МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий.

Об этом говорится в обзоре МВФ, подготовленном к первому пересмотру программы Stand-By, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы. "В то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации", – говорится в обзоре.

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При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии. "Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению выделяемых на первый уровень ресурсов (солидарной системы — ред.). )", — говорится в документе.

Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда. "Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем после того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений», – говорится в Меморандуме.

Напомним:

Эксперты разъяснили основные преимущества накопительной пенсионной системы, которую планирует ввести украинское правительство. Все накопления будут персонифицированы, человек сможет регулировать размер взносов и даже незначительные, но регулярные денежные вклады помогут накопить существенную сумму.

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