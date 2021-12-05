В Австралії схвалили COVID-вакцину Pfizer для дітей від 5 до 8 років

В Австралії схвалили COVID-вакцину Pfizer для дітей від 5 до 8 років

Вакцинація 2,3 мільйона австралійських дітей розпочнеться 10 січня.

В Австралії у неділю, 5 грудня, схвалили щеплення дітей від 5 до 11 років вакциною від COVID-19, розробленою американською фармкомпанією Pfizer у співпрації з її німецьким партнером BioNTech.

Про це із посиланням на австралійського міністра охорони здоров'я Грега Ганта повідомляє AFP.

Зазначається, що відповідні регулювальні органи країни надали попередній дозвіл на використання препарату щодо дітей молодшого віку, опираючись на аналогічні рішення, ухвалені в Європейському Союзі, США, Ізраїлі та Канаді.

За словами Ганта, вакцинація 2,3 мільйона австралійських дітей розпочнеться 10 січня за умови схвалення національного консультативного органу імунізації.

"Її (вакцину. - Ред.) рекомендують дітям по всій Австралії, - вказав очільник австралійського відомства. - Вона призначена для забезпечення безпеки наших дітей, безпеки наших сімей, безпеки всіх австралійців".

Водночас діти від 5 до 11 років отримуватимуть меншу дозу вакцини, аніж пацієнти від 12 років і старші. Очільник Австралійської адміністрації лікарських засобів Джон Скеррітт зауважив, що впевнений як в ефективності, так і в безпеці препарату, який, за його словами, "пройшов великі клінічні випробування".

Майже 93% австралійців від 16 років отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а 88% населення вважаються повність щепленими. У жовтні в країні також схвалили додаткові дози, отримувати які рекомендують через шість місяців після повної вакцинації.

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