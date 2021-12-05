Лідія Таран у бікіні похизувалась стрункою та прокачаною фігурою

Зірка показала фото з відпочинку.

Ведуча ТСН Лідія Таран нещодавно їздила відпочивати до мальовничої Іспанії.

Так, зірка вже ділилася різноманітними світлинами у своєму Instagram. Втім, Лідія опублікувала ще декілька знімків з відпочинку. На фото зірка позує у басейні перед камерою у бікіні. До слова, у знаменитості струнка та прокачана фігура.

Лідія Таран у бікіні / instagram.com/lidiyataran

"Нехай всі суботи будуть такими ідеальними", - підписала фото ведуча.

До слова, це не дивно, що Лідія вважає свій відпочинок ідеальним. На тлі зірки відкривається просто неймовірний краєвид.

Лідія Таран у бікіні / instagram.com/lidiyataran

А от прихильники здивувалися. Вони не розуміють, як зірка все встигає. Вони постійно її бачать на телеекранах, а тут вона вже гайнула за кордон.

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