Лидия Таран в бикини похвасталась стройной и прокачанной фигурой

Звезда показала фото с отдыха.
Ведущая ТСН Лидия Таран недавно ездила отдыхать в живописную Испанию.
Звезда уже делилась разнообразными фотографиями в своем Instagram. Впрочем, Лидия опубликовала еще несколько снимков с отдыха. На фото звезда позирует перед камерой в бикини. К слову, у знаменитости стройная и прокачанная фигура.
"Пусть все субботы будут такими идеальными", — подписала фото ведущая.
Кстати, это не удивительно, что Лидия считает свой отдых идеальным. На фоне звезды открывается просто невероятный вид.
А вот поклонники удивились. Они не понимают, как звезда все успевает. Они постоянно ее видят на телеэкранах, а тут она уже поехала за границу.
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