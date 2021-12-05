Лидия Таран в бикини похвасталась стройной и прокачанной фигурой

Звезда показала фото с отдыха.

Ведущая ТСН Лидия Таран недавно ездила отдыхать в живописную Испанию.

Звезда уже делилась разнообразными фотографиями в своем Instagram. Впрочем, Лидия опубликовала еще несколько снимков с отдыха. На фото звезда позирует перед камерой в бикини. К слову, у знаменитости стройная и прокачанная фигура.

Лидия Таран в бикини / instagram.com/lidiyataran

"Пусть все субботы будут такими идеальными", — подписала фото ведущая.

Кстати, это не удивительно, что Лидия считает свой отдых идеальным. На фоне звезды открывается просто невероятный вид.

Лидия Таран в бикини / instagram.com/lidiyataran

А вот поклонники удивились. Они не понимают, как звезда все успевает. Они постоянно ее видят на телеэкранах, а тут она уже поехала за границу.

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