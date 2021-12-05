Єдиний вцілілий в аварії фунікулера хлопчик повернувся до Італії

У вересні хлопчика, який вижив у найстрашнішій за 20 років аварії канатної дороги в Італії, вивезли до Ізраїлю.

Шестирічний Ейтан Біран, який єдиний вижив після падіння фунікулера на канатній дорозі Стреза-Моттароне, повернувся до Італії після запеклої боротьби родичів щодо опіки.

Про це повідомляє ВВС.

Після того, як в інциденті загинули батьки, брат, прадід і прабабуся хлопчика, італійський суд передав дитину під опіку тітки з батьківської лінії Айей Біран-Нірко, яка живе у Павії.

Також читайте "Викрадення" єдиного вцілілого в аварії фунікулера хлопчика розслідують в Італії

Однак у вересні дідусь Ейтана з материнської лінії Шмулик Пелег, забравши хлопчика на прогулянку, без дозволу вивіз його до швейцарського міста Лугано, після чого посадив на приватний літак до Тель-Авіва.

Чоловік наполягав на законності своїх дій, однак італійська прокуратура розпочала розслідування у справі про викрадення. Ізраїльський суд також постановив, що Ейтан має повернутися до Італії.

Водночас повернення дитини відтермінували, оскільки сім'я Пелег подала апеляцію до Верховного суду Ізраїлю. Її скасували минулого місяця. Попри це, ізраїльські родичі хлопчика заявляють, що продовжать боротися за Ейтана "усіма законними способами".

Також читайте Смертельна аварія на канатній дорозі в Італії: гальмо було несправне впродовж семи років

Батьки Ейтана Аміт Біран і Таль Пелег, брат Том, а також прадід і прабабуся з батьківської лінії загинули в аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне разом з іще дев'ятьма людьми, які перебували в кабіні. Фунікулер впав з висоти приблизно півтора кілометра, це сталося в декількох метрах від фінішу, біля останнього пілона.

Чотирнадцять людей з компаній, які будували, обслуговували і керували системою канатної дороги, перебувають під слідством.

Прокуратура стверджує, що аварійні гальма, які повинні були запобігти падінню кабіни у випадку обриву свинцевого кабелю, були відключені, щоб уникнути перебоїв в роботі.

Це найстрашніша аварія канатної дороги в Італії за понад 20 років. У лютому 1998 року двадцять людей загинули, коли американський військовий літак, що летів надто низько, перерізав кабель кабіни біля гірськолижного курорту в Доломітових Альпах в Кавалезе.

Читайте також:

Смертельна аварія на канатній дорозі в Італії: гальмо було несправне впродовж семи років;

впродовж семи років; З’явилося відео смертельної аварії фунікулера в Італії, яка забрала життя 14 людей;

фунікулера в Італії, яка забрала життя 14 людей; Подробиці та імена 14 жертв аварії фунікулера в Італії.