Единственный уцелевший в аварии фуникулера мальчик вернулся в Италию

В сентябре мальчика, выжившего в самой страшной за 20 лет аварии канатной дороги в Италии, вывезли в Израиль.

Шестилетний Эйтан Биран, единственный выживший после падения фуникулера на канатной дороге Стреза-Моттароне, вернулся в Италию после ожесточенной борьбы родственников за опеку.

Об этом сообщает BBC.

После того, как в инциденте погибли родители, брат, прадед и прабабушка мальчика, итальянский суд передал ребенка под опеку тети по отцовской линии Айей Биран-Нирко, живущей в Павии.

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Однако в сентябре дедушка Эйтана по материнской линии Шмулик Пелег, забрав мальчика на прогулку, без разрешения вывез его в швейцарский город Лугано, после чего посадил на частный самолет до Тель-Авива.

Мужчина настаивал на законности своих действий, однако итальянская прокуратура начала расследование по делу о похищении. Израильский суд также постановил, что Эйтан должен вернуться в Италию.

В то же время, возвращение ребенка отсрочили, поскольку семья Пелег подала апелляцию в Верховный суд Израиля. Ее отменили в прошлом месяце. Несмотря на это, израильские родственники мальчика заявляют, что продолжат бороться за Эйтана "всеми законными способами".

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Родители Эйтана Амит Биран и Таль Пелег, брат Том, а также прадед и прабабушка по отцовской линии погибли в аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне вместе с еще девятью людьми, находившимися в кабине. Фуникулер упал с высоты примерно в полтора километра, это произошло в нескольких метрах от финиша, у последнего пилона.

Четырнадцать человек из компаний, которые строили, обслуживали и управляли системой канатной дороги, находятся под следствием.

Прокуратура утверждает, что аварийные тормоза, которые должны были предотвратить падение кабины в случае обрыва свинцового кабеля, были отключены, чтобы избежать перебоев в работе.

Это самая страшная авария канатной дороги в Италии за более чем 20 лет. В феврале 1998 года двадцать человек погибли, когда летевший слишком низко американский военный самолет перерезал кабель кабины возле горнолыжного курорта в Доломитовых Альпах в Кавалезе.

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