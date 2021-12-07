Лимит посетителей в кафе и дистанционное обучение: в Польше усиливают карантин

Новые правила карантина будут действовать со следующей недели.
В Польше объявили о введении более жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Новые правила карантина начнут действовать с 15 декабря.
Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает Polska Time.
Ограничения, которые будут введены:
- в общественных местах, которые можно заполнять на 50% (ресторанах, гостиницах, кино, театрах, спортивных и религиозных объектах) лимит посетителей снижается до 30%. Исключение – привитые лица.
- вводится запрет на проведение дискотек и вечеринок в клубах. Она не будет действовать 31 декабря и 1 января – в эти дни можно устраивать вечеринки до 100 гостей.
- лимит в общественном транспорте — 75% пассажиров.
- общеобразовательные школы переходят на дистанционное обучение с 20 декабря по 9 января.
Также изменяются правила въезда в страну от 15 декабря. Так, при возвращении в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, необходимо сделать COVID-тест не раньше чем за 24 часа до прибытия. Это не касается вакцинированных. Кроме того, теперь тест обязаны делать те, кто проживает вместе с инфицированным человеком, даже если они привиты.
Напомним, в Берлине также усилили карантин — приняли решение запретить танцевать в ночных клубах и других закрытых помещениях из-за резкого роста заражений коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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