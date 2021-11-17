ВОЗ заявила, что COVID-смертность в Европе за неделю выросла на 5%

ВОЗ заявила, что COVID-смертность в Европе за неделю выросла на 5%

Европа остается единственным регионом в мире, в котором наблюдается увеличение количества COVID-смертей.

В Европе за последнюю неделю смертность от COVID-19 выросла на 5%. В то же время во всех других регионах показатель связанных с коронавирусом летальных исходов остался на прежнем уровне или снизился.

Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет The Associated Press.

Отмечается, что всего за неделю в мире зарегистрировали 3,3 миллиона смертей от COVID-19, о 2,1 миллиона из которых сообщили в 61 стране из европейского региона ВООЗ.

Больше всего новых смертей было зафиксировано в России, Германии и Великобритании. Кроме того, в Норвегии смертность подскочила на 67%, а в Словакии – на 38%.

Между тем, количество подтвержденных случаев заболевания во всем мире подскочило на 6% за счет увеличения новых больных в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

В Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке количество случаев инфицирования уменьшается с июля.

Ранее в ВОЗ заявляли, что Европа стала новым центром пандемии, и предупреждали, что до февраля на континенте могут умереть еще 500 тысяч человек, если правительства не введут срочные меры.

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