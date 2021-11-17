В России зафиксировали новый максимум COVID-смертей

В то же время в России уже неделю наблюдают постепенное снижение заболеваемости COVID-19.

В Российской Федерации от осложнений COVID-19 умерли еще 1247 пациентов, что является самым высоким суточным показателем связанных с коронавирусом летальных исходов в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на данные Оперативного штаба по предупреждению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от среды, 17 ноября, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что больше всего смертей зарегистрировали в Москве (96), Санкт-Петербурге (84) и Краснодарском крае (58).

В то же время в России уже неделю наблюдают постепенное снижение заболеваемости COVID-19. Так, в среду суточный прирост новых заражений составил 36 626 случаев.

В Москве, в частности, за сутки обнаружили 2 966 новых больных, в Санкт-Петербурге — 2 793, а в Самарской области — 1 785. "Этот регион опередил Московскую область, где за сутки обнаружили 1 691 случай", — говорится в сообщении.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировали 9 182 538 случаев заражения коронавирусом, 259 084 из которых оказались летальными. Еще 7 882 836 пациентов уже выписались из больниц.

Напомним, что в результате роста заболеваемости COVID-19 в Москве ввели новые ограничения, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

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