У Росії зафіксували новий максимум COVID-смертей

Водночас в Рсії вже тиждень спостерігають поступове зниження захворюваності на COVID-19.

У Російській Федерації від ускладнень COVID-19 померли ще 1 247 пацієнтів, що є найвищим добовим показником пов'язаних із коронавірусом летальних випадків в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на дані Оперативного штабу із попередження завезення та поширення нової коронавірусної інфекції на території РФ від середи, 17 листопада, повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що найбільше смертей зареєстрували у Москві (96), Санкт-Петербурзі (84) та у Краснодарському краї (58).

Водночас в Рсії вже тиждень спостерігають поступове зниження захворюваності на COVID-19. Так, у середу добовий приріст нових заражень склав 36 626 випадків.

У Москві, зокрема, за добу виявили 2 966 нових хворих, у Санкт-Петербурзі - 2 793, а в Самарській області - 1785. "Цей регіон випередив Московську область, де за добу виявили 1691 випадок", - йдеться у повідомленні.

Загалом у РФ від початку пандемії зареєстрували 9 182 538 випадків зараження коронавірусом, 259 084 з яких виявилися летальними. Ще 7 882 836 пацієнтів вже виписалися з лікарень.

Нагадаємо, що внаслідок зростання захворюваності на COVID-19 у Москві запровадили нові обмеження, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

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