Мама Насти Каменских рассказала, почему звезда резко поправилась

Раньше певица очень сильно комплексовала и-за своей фигуры.

Мама украинской певицы NK, артистка Лидия Каменских вспомнила времена, когда ее звездная дочь резко поправилась.

Тогда, в 2013 году в расцвете группы "Потап и Настя", знаменитость набрала лишние кило. Поговаривали, что певица забеременела. Как рассказал родной человек Насти Каменских в программе "Викриття.Післямова", исполнительница очень сильно комплексовала.

"Она волновалась из-за этого. Вы же понимаете, все время на этих гастролях, вместо того чтобы поесть — схватила фастфуд, недосыпы, нервные моменты были. И был немного перебор. Она очень волновалась, советовалась со мной и я тоже очень переживала", – призналась Лидия.

s-info.ru

Также мама звезды добавила, что однажды артистка решительно настроилась и занялась своей фигурой. Как отметила женщина, Настя всегда была очень дисциплинированной.

"В один прекрасный момент она сказала: "Все, хватит". Очень ей помог спорт", – вспомнила Каменских.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Артистка – настоящий секс-символ украинского шоу-бизнеса. Лидия призналась, что она радуются тому, что миллионы мужчин млеют за ее дочерью.

"Мне приятно, что ее желают. Дочь у меня красивая, звезда. В детстве она тоже была кокеткой", – поделилась она.

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