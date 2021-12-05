Оля Полякова назвала Настю Каменских "хвойдой" в эфире шоу

В ответ артистка хотела ударить коллегу по губам.

Известная украинская певица Оля Полякова снова довольно резко высказалась относительно коллеги.

Так, во время выпуска одного из развлекательных шоу знаменитость жестко пошутила по поводу артистки Насти Каменских, назвав ее "хвойдой". Инцидент произошел, когда NK сказала, что новый выпуск будет ярким, как и ее костюм – с одной стороны игривое атласное синее платье, а с другой – сдержанный зеленый пиджак.

Оля Полякова и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"Здесь я серьезный детектив, а тут просто..." – начала Каменских, когда Полякова ее перебила и сказала: "Хвойда".

На мгновение все потеряли дар речи и сама NK несколько растерялась, в то время как Оля начала громко хохотать. В ответ Настя потянулась к Поляковой, чтобы хлопнуть ее по губам. Конфликт звезд перевели в шутку.

Затем Настя повторила свою фразу: "Здесь я серьезный детектив, а тут NK". В этот момент Полякова снова шепотом сказала: "хвойда".

Напомним, в феврале в этом году Оля Полякова попала в скандал из-за того, что назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". После этого артистка публично извинилась перед коллегой. Тина на слова Оли отреагировала и отметила, что действительно всю жизнь будет оплакивать умершего мужа, а жить ради сына. В свою очередь Полякова подчеркнула, что не имела в виду личную трагедию Кароль и отметила, что она любит разрешать конфликты сразу и если неправа, то всегда извинится.

Со временем Полякова назвала Камалию "здоровой, сиськастой" и с "толстыми ногами". В своем официальном комментарии исполнительница отметила, что ее не интересует чье-то мнение.

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