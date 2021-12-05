Оля Полякова назвала Настю Каменських "хвойдою" в ефірі шоу

У відповідь артистка хотіла ляснути колегу по губах.

Відома українська співачка Оля Полякова знову доволі різко висловилася щодо колеги.

Так, під час випуску одного з розважальних шоу знаменитість жорстко пожартувала щодо артистки Насті Каменських, назвавши її "хвойдою". Інцидент стався, коли NK сказала, що новий випуск буде яскравим, як і її костюм – з одного боку грайлива атласна синя сукня, а з іншого – стриманий зелений піджак.

Оля Полякова і Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"Тут я серйозна детективка, а тут просто..." – почала Каменських, коли Полякова її перебила і сказала: "Хвойда".

На мить усі втратили дар мови і сама NK дещо розгубилася, тоді як Оля почала голосно реготати. У відповідь Настя потягнулася до Полякової, аби ляснути її по губах. Конфлікт зірок перевели у жарт.

Потім Настя повторила свою фразу: "Тут я серйозна детективка, а тут NK". У цей момент Полякова знову пошепки сказала: "хвойда".

Нагадаємо, у лютому цього року Оля Полякова потрапила у скандал через те, що назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Після цього артистка публічно перепросила коліжанку. Тіна на слова Олі відреагувала і зазначила, що дійсно все життя буде оплакувати померлого чоловіка, а житиме заради сина. Своєю чергою Полякова наголосила, що не мала на увазі особисту трагедію Кароль і зазначила, що вона любить вирішувати конфлікти одразу і якщо неправа, то завжди вибачиться.

Згодом Полякова назвала Камалію "здоровою, цицькатою" та з "товстими ногами". У своєму офіційному коментарі виконавиця зазначила, що її не цікавить чиясь думка.

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