У Миколаївській області під час полювання застрелили 44-річного чоловіка

Мисливську рушницю правоохоронці вилучили.
У Миколаївській області 44-річний чоловік загинув на полюванні зі знайомими. Один із мисливців застрелив потерпілого.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Відомо, що трагедія сталася за межами села Михайлівка на території Миколаївського району. Туди 4 грудня чоловіки поїхали на полювання.
Утім, один із мисливців, попередньо, зробив постріл і застрелив 44-річного чоловіка. Потерпілий отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.
Всі обставини смерті чоловіка встановлює поліція. Мисливську рушницю правоохоронці вилучили.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Нагадаємо, раніше у Рівненській області під час полювання загинув 40-річний чоловік. Його випадково застрелив знайомий.