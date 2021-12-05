У Миколаївській області під час полювання застрелили 44-річного чоловіка

У Миколаївській області під час полювання застрелили 44-річного чоловіка

Мисливську рушницю правоохоронці вилучили.

У Миколаївській області 44-річний чоловік загинув на полюванні зі знайомими. Один із мисливців застрелив потерпілого.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

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Відомо, що трагедія сталася за межами села Михайлівка на території Миколаївського району. Туди 4 грудня чоловіки поїхали на полювання.

Утім, один із мисливців, попередньо, зробив постріл і застрелив 44-річного чоловіка. Потерпілий отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого загинув.

Всі обставини смерті чоловіка встановлює поліція. Мисливську рушницю правоохоронці вилучили.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше у Рівненській області під час полювання загинув 40-річний чоловік. Його випадково застрелив знайомий.