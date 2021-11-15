Подумав, що це косуля: на Рівненщині під час полювання чоловік вбив 40-річного товариша

Подумав, що це косуля: на Рівненщині під час полювання чоловік вбив 40-річного товариша

Чоловік від вогнепального поранення з рушниці загинув на місці.

У Рівненській області під час полювання загинув 40-річний чоловік. Його випадково застрелив знайомий.

Про це інформує поліція Рівненщини.

Інцидент трапився у лісі неподалік села Собіщиці Вараського району Рівненської області. Троє мисливців вирушили на полювання. За словами чоловіка, який здійснив постріл, йому здалося, що за деревом стоїть косуля. Коли підійшов, побачив, що підстрелив знайомого, який уже не подавав ознак життя. Мисливець відразу викликав поліцію.

Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили наскрізне вогнепальне поранення шиї. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства, вчиненого через необережність.

Мисливську нарізну рушницю, яка офіційно зареєстрована, вилучено. Втім, дозвільних документів на право полювання чоловіки не мали.

Зазначимо, що останнім часом в Україні почастішали трагічні випадки на полюванні. Так, в Охтирському районі Сумської області, під час полювання, було тяжко поранено 28-річного жителя села Боромля. Чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Під Харковом мисливець підстрелив свого 60-річного знайомого. Чоловік намагався влучити у зайця і з необережності здійснив постріл у товариша, який стояв поруч.

У Львівській області під час полювання також вбили чоловіка. 62-річний чоловік з Нового Роздолу хотів підстрелити дичину, але влучив у 66-річного товариша.

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