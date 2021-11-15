"Готові посадити всіх у літаки": Лукашенко пригрозив відправити мігрантів до Мюнхена

Лукашенко каже, що мовляв мігранти не хочуть повертатися додому.

Олександр Лукашенко заявив, що мігрантів, які наразі перебувають на білорусько-польському кордоні і мають намір потрапити до ЄС, можна відправити літаками білоруської авіакомпанії "Белавіа" до німецького Мюнхена, якщо Польща не надасть гуманітарного коридору.

Про це пише БЕЛТА.

"Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема?" , - висловився Лукашенко.

Крім того, начебто, за його словами, мігранти самі не хочуть повертатися додому.

"Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх у літаки, у тому числі і "Белавіа", які відвезуть їх додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися. І зрозуміло: їм нікуди повертатися. У них немає там житла, вони розуміють, що там нема чим нагодувати дітей. Більше того, дехто просто побоюється за своє життя, повертаючись назад", - висловився Лукашенко.

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