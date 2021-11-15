"Готовы посадить всех в самолеты": Лукашенко пригрозил отправить мигрантов в Мюнхен

Лукашенко говорит, что, мол, мигранты не хотят возвращаться домой.

Александр Лукашенко заявил, что мигрантов, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе и намерены попасть в ЕС, можно отправить самолетами белорусской авиакомпании "Белавиа" в немецкий Мюнхен, если Польша не предоставит гуманитарный коридор.

Об этом пишет БЕЛТА.

"Если поляки не дают гуманитарный коридор, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?", – высказался Лукашенко.

Кроме того, якобы, по его словам, мигранты сами не хотят возвращаться домой.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их домой. Но это люди, надо сказать, очень упрямы: никто не хочет возвращаться. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь назад", — высказался Лукашенко.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Мигрантский кризис: польские пограничники готовятся остановить попытки прорыва границы от Беларуси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку