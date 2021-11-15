Полицейский, устроивший массовое ДТП в Харькове, был нетрезвым — ДБР

Окончательные выводы, а значит и квалификация, будет после окончательных выводов экспертизы.

Массовую аварию в Харькове, где три человека получили травмы, устроил полицейский и вроде бы он был нетрезв.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Он сначала врезался в одну легковушку и пытался убежать, протаранив еще две машины. Нарушителя и еще двоих забрали в больницу.

И прокуратура, и ДБР действительно указывают, что по предварительным данным, полицейский был за рулем под хмельком, но результаты эспертизы еще ждут. Именно это состояние пострадавших и станут определяющими — состоится ли нарушитель штрафом в семнадцать тысяч гривен, получит ли срок заключения.

«Сейчас мы ожидаем официальное подтверждение относительно того, находился ли он за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но предварительно говорим, что действительно, были признаки того, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в ДБР в Полтаве.

«После того, как мы получим эти результаты, мы уже сможем квалифицировать действия водителя по статье Уголовного кодекса Украины. Поскольку, если не будет средней тяжести телесных повреждений пострадавшего, то это будет административное правонарушение», — заявляет представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Скорее всего, речь идет об административном нарушении. Поскольку серьезно повреждены только автомобили. Сейчас в больнице остается только один человек — с ушибами и сотрясением мозга. Это водитель одного из автомобилей, в который въехал полицейский, когда скрывался с места предыдущей аварии. Другими пострадавшими были сам виновник аварии и, по данным правоохранителей, его пассажирка. Оба отказались от медицинской помощи.

ДТП в Харькове: полицейский на Mitsubishi врезался в легковушку - проверили ли водителя на алкоголь

Сам коп, вызвавший сразу 3 аварии, не местный, он из Сумщины. На время следствия он был отстранен от работы. И скоро должны объявить подозрение.

Разбитые автомобили на эвакуаторе уже отвезли к владельцам. Свидетели говорят, что ДТП здесь происходит часто. Поскольку это широкий проспект и на расстоянии километра здесь нет светофоров и камер видеонаблюдения, часто водители не упускают возможности разогнаться.

Читайте также:

В Запорожье домашний агрессор напал на копа по вызову, а затем выпрыгнул с балкона 4 этажа

В Ровенской области домашний тиран отбивался от копов железной трубой и крушил служебный автомобиль

Подозреваются в международном мошенничестве: Украина передала Германии вещдоки в виде двух элитных авто

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку