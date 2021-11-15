Жена Виктора Павлика умилила видео из роддома с крошечным сынишкой

Маленькому Мише исполнилось пять месяцев.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о празднике в семье.

Сегодня исполняется пять месяцев совместному сыну супругов Михаилу. По этому случаю молодая мама на своей странице в Instagram поделилась с фолловерами трогательным видео. В нем присутствуют кадры с УЗИ, когда Екатерина еще была в положении. Первые часы жизни мальчика после появления на свет, прогулки с родителями.

Репяхова показала, как за эти пять месяцев сын подрос. Видео любимая Павлика сделала под его недавнюю песню, которую он написал специально для Миши — "Татова колискова".

"Мишеньке пять месяцев. Пять месяцев абсолютного счастья и любви. Нет таких слов, которые могли бы описать, что я чувствую, став мамой. Песня на видео посвящена Мишеньке от папы (кто не знал)", — написала под видео Репяхова.

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