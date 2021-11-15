Избили и залезли под белье: в Полтаве трое 10-летних школьников издевались над первоклассницей

За это мать одного из них заплатит штраф.
В Полтаве трое 10-летних парней напали на первоклассницу, избили ее и залезли к ней под нижнее белье. За это мать одного из школьников заплатила штраф.
Об этом идет речь в судебном решении.
Как выяснилось, инцидент произошел 18 октября в коридоре школы №38, которая находится на улице Пушкина. Там трое 10-летних мальчиков избили первоклассницу, после чего залезли ей под нижнее белье.
Впоследствии по факту ненадлежащего воспитания школьников в отношении их родителей правоохранители составили административные протоколы.
Позже Киевский районный суд Полтавы вынес решение о назначении маме одного из хулиганов штрафа в размере 850 гривен. Других участников инцидента суд оставил без наказания. При этом женщина, чей сын надругался над девочкой, отрицала свою вину, однако ее все же доказали во время судебных разбирательств.
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