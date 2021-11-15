Жителям временно оккупированных территорий увеличат субсидии — Верещук

Средняя субсидия составит около 2,5 тыс. грн.

Кабмин решил изменить порядок начисления субсидий в отопительный сезон для жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Теперь выплаты будут увеличены за счет бюджетной программы Минсоцполитики.

Об этом в своем Facebook сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики", — написала Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, поскольку их дома остались без тепло- и газоснабжения в результате боевых действий.

Напомним, с нового года вынужденным переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса начнут погашать пенсионные долги. Выплаты за прошедшие периоды прекратили еще в 2018 году. На сегодняшний день задолженность превышает 11 миллиардов гривен. Теперь по решению правительства процесс будет разблокирован.

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