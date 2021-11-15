Жителям тимчасово окупованих територій збільшать субсидії — Верещук

Середня субсидія становитиме близько 2,5 тис. грн.

Кабмін вирішив змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон для мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Відтепер виплати буде збільшено за рахунок бюджетної програми Мінсоцполітики.

Про це у своєму Facebook повідомила віцепрем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Сьогодні уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики", — написала Верещук.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, оскільки їхні оселі залишились без тепло- та газопостачання внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, від нового року вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу почнуть погашати пенсійні борги. Виплати за минулі періоди припинили ще у 2018 році. На сьогодні заборгованість перевищує 11 мільярдів гривень. Тепер за рішенням уряду, процес буде розблоковано.

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