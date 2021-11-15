Путин официально разрешил продавать товары из ОРДЛО в России – документ

То есть, этот указ ускоряет интеграцию этих территорий в состав РФ.

Президент государства-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) приравнены к российским. Также, согласно этому документу, правительство РФ должно упростить их допуск на рынок и к государственным закупкам.

Об этом говорится в указе Путина.

"Правительство РФ в течение месяца должно обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам. На равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов с целью осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", – говорится в документе.

Также правительство РФ должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, по которым они будут поставляться в Россию. То есть, этот указ ускоряет интеграцию этих территорий в ее состав.

publication.pravo.gov.ru

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